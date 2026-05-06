◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―５ヤクルト（６日・東京ドーム）ヤクルトの山野太一投手は６回５安打無失点の好投を見せ、両リーグトップとなる今季５勝目を挙げた。最速の１５０キロの直球にスライダー、カーブ、フォークを織り交ぜ、本塁を踏ませなかった。４回２死から大城を歩かせ、増田、若林に安打を浴び２死満塁のピンチを背負った。続く吉川をカットボールで一ゴロに抑え「フォアボールが１つありましたけど、あの回