元フジテレビでフリーアナウンサー、フランス人との夫との間に３人の子供がいる中村江里子が６日、ＳＮＳを更新。パリのアパルトマンをリフォームすることを報告した。パリ在住だが、現在は１年間の期間限定でミラノで暮らしている。「４月の東京滞在から６月末まで、移動が多くさらにはＭｉｌａｎｏからＰａｒｉｓへの引越し準備、そしてＰａｒｉｓのアパルトマンのリフォームスタートと夫と２人、頭から湯気が出てい