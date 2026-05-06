ゴールデンウィーク最終日の6日、マイクロバスが絡む事故があり、17歳の男子高校生が死亡、26人がけがをしました。バスは高校の部活動の遠征に向かう途中で、警察は事故の原因を詳しく調べています。ゴールデンウィーク最終日に起きた高校生が犠牲となった交通事故。高速道路上に止まったマイクロバスは、ガードレールを突き破るように止まっていました。事故の衝撃を物語るように、犠牲となった男子高校生は反対車線まで飛ばされ