ゴールデンウィークも最終日、あすから仕事や学校という人も多いのではないでしょうか。各地の高速道路ではいまも渋滞が続いています。現在（午後6時半ごろ）の東名高速、綾瀬スマートインター付近の映像です。上り線で、長い渋滞の列ができています。午後4時ごろと比べると、“車の密度”が増しているように見えます。日本道路交通情報センターによりますと、この辺りでは午後6時現在、9キロの渋滞になっているということです。U