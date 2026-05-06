お笑いタレント・千原ジュニアとケンドーコバヤシがＭＣを務める読売テレビ「にけつッ！！」が、５日放送された。お笑いコンビ・ドンデコルテがゲスト出演。沖縄出身の小橋共作が「最近発覚した特殊な事情がありまして。結論から言うと、僕、現役のアメリカの大学生になりまして」と切り出すと、千原ジュニアは「めちゃくちゃ面白そうやん」と興味津々。「ハタチくらいの時にアメリカに住みたかったけど、留学するお金がなかっ