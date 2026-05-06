日本セパタクロー協会は6日に、32年ぶりに日本で開催されるアジア大会の日本代表内定選手24人を発表した。前回（23年）の中国・杭州大会では男子クワッドで銅メダルを獲得した。アジア大会（愛知・名古屋）43競技、460種目が実施32年ぶりの日本開催同日に行われた会見でアジア大会に選手として4大会連続で出場した男子の寺島武志監督（43、株式会社DAH）は世界選手権で金メダルを獲得したことなどを踏まえ、順調に結果を残してい