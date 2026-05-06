警察車両の中で目を閉じ、うつむく男。神保忠容疑者（64）は4日、群馬・渋川市の路上で交通違反の取り締まりをしていた警察官を車で引きずり、殺害しようとした疑いなどが持たれています。警察によりますと、一時停止の取り締まりを受けた神保容疑者は、警察官の停止指示に従わず発進。この時、警察官は助手席の窓枠につかまりました。神保容疑者は気が付いていながらその状態で約125メートル走行し、振り落としたといいます。引き