◇パ・リーグ楽天2―12日本ハム（2026年5月6日楽天モバイル最強パーク）楽天が今季ワーストの12失点で大敗。連勝が3で止まった。11年ぶりに日本球界に復帰し、4度目の先発となった前田健太投手（38）は5回を投げ、3安打1失点の粘投。勝ち負けはつかず、「投げている感じは良かった。フォームの感覚、修正した部分があるのでそこはいい方向に進んでいる」とうなずいた。1―0の5回の失点は先頭のレイエスに四球、野村に