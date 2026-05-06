日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）が５日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。「５月５日はこどもの日これは誰の幼少期？予想しながらご覧ください！」として動画を投稿した。「この子が今のあの選手！私は誰でしょう？」とテロップがついた動画は、ソファの上にちょこんと腰かけた赤ちゃんの頃から、お姉さんになって生まれたばかりのきょうだいを抱っこする様子、家の庭を悲しそうな顔で歩いたり、ゴルフウェアを着た車内