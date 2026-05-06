交差点に響いた衝突音。事故は5日午前10時ごろ、静岡市の交差点で起きました。右に曲がろうとしていた白い車と、対向車線を直進してきた車が出合い頭に衝突。さらに後ろから来た車も突っ込み、3台が関係する事故となりました。映像をよく見ると、直進してきた車は衝突のはずみで倒れそうになりながら画面から消えていきます。その直後、電線が上下に揺れ始めました。電柱にぶつかったものとみられます。消防によりますと、この事故