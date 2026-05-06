ロックバンド「a flood of circle」（ア・フラッド・オブ・サークル）が6日、“ロックの聖地”東京・日本武道館で、初の武道館ライブ「a flood of circle 20周年記念公演LIVE AT日本武道館」を行った。ボーカルの佐々木亮介（39）は、開演15分前に会場の花道から登場。そのままリハーサルを行い、本編へと突入という異例のライブのスタートとなった。そのオープニングナンバーでは「伝説の夜を君と」を披露。人気漫画「ふつうの軽