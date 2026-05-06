トリミングサロンに預けていたワンコをお迎えに行ったら…？飼い主さんに気付いた瞬間の可愛すぎる反応にキュンとする人が続出し、投稿は記事執筆時点で7万4000回再生を突破しています。 【動画：トリミングサロンに預けた犬をお迎えに→『外から名前を呼んでみた』結果…『気付いた瞬間の光景』】 トリミングサロンにお迎えに行ったら… TikTokアカウント「aralechan1124」に投稿されたのは、トイプードルの「あら