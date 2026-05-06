「ふたりとも可愛い」「かわいすぎる光景」と見た人に笑顔を届けているのは、わんちゃんにおやつをあげる赤ちゃんの光景。 赤ちゃんの手からおやつを貰うわんちゃんと、おやつを食べてもらった赤ちゃんの嬉しそうな様子が可愛すぎると反響を呼んでいます。 【動画：赤ちゃんを『保護犬のおやつ係をさせた』結果→上手に食べさせた、次の瞬間…あまりにも尊い光景】 息子くんの手におやつを握らせてあげる飼い主さん わ