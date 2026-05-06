パルマに所属する日本代表GK鈴木彩艶にイタリア王者、インテルも関心を示しているとイタリアメディア『Tribuna』が報じている。今や欧州の複数クラブから関心が寄せられている鈴木。同メディアによれば、インテルのジュゼッペ・マロッタ会長とピエロ・アウジリオSDが今夏の補強候補に同選手を挙げており、契約が6月までの現守護神ヤン・ゾマーの退団を見据え、少なくとも1人のGK獲得を準備しているという。また移籍市場に精通する