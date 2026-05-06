エヴァートンに所属する20歳MFタイラー・ディブリング（20）の現状に大きな注目が集まっているようだ。昨シーズン、サウサンプトンで公式戦38試合に出場し4ゴール3アシストを記録したディブリング。プレミアリーグでも33試合で2ゴール1アシストを残し、当時19歳ながら素晴らしいパフォーマンスを見せた。そんな同選手はサウサンプトンが降格したことで多くのクラブから狙われる形となり、最終的にエヴァートンが昨夏総額4000万ポン