リヴァプールに所属するMFカーティス・ジョーンズは今夏チームを離れてしまうのか。現在25歳のカーティスは9歳からリヴァプールのアカデミーでプレイし、2019年1月に17歳でトップチームデビューを飾った。これまでトップチームでは公式戦225試合に出場して21ゴール25アシストを記録している。クラブの生え抜きとして確かな実力を持つカーティスは今シーズン公式戦48試合に出場し2ゴール3アシストを記録しているが、絶対的スタメン