きょう（６日）でゴールデンウィークもおしまいという方も多いのではないでしょうか。大型連休をふるさとや行楽地で過ごした皆さんに思い出を聞いてきました。 【写真を見る】最大12連休のGWみなさんの思い出は？ UターンラッシュでJR山形駅は混雑別れを惜しむ人の姿も（山形） 最大１２連休となった今回のゴールデンウィーク。 ＪＲによりますと、Ｕターンラッシュはきのうピー