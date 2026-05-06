明治安田J2・J3百年構想リーグ第15節北海道コンサドーレ札幌は、ホームでAC長野パルセイロとホームで対戦。荒野拓馬選手とバカヨコ選手のゴールにより２対０で勝利し、５連勝を飾った。クラブにとっては10年ぶりの５連勝、順位も４位(暫定)に浮上した。■川井健太監督「今日もたくさんのファン・サポーターに来ていただいて、勝ちを届けることができてよかった。連戦なので難しい状況