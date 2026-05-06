投手に専念したアストロズ戦で好投を見せるも、味方の援護がなかった(C)Getty Images二刀流スターへの称賛が止まらない。現地時間5月5日、ドジャースの大谷翔平は、敵地アストロズ戦に先発登板し、7回4安打2失点、8奪三振とハイクオリティ・スタート（7回以上、自責2以下）を達成。打線の援護がなく、今季2敗目（2勝）を喫したが、この力強い投球には、大投手も熱い視線を注いでいる。【動画】大谷翔平のエグいスイーパー！空