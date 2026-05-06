◆春季高校野球滋賀県▽決勝滋賀学園３―１彦根総合（６日・マイネットスタジアム皇子山）滋賀で決勝が行われ、センバツに出場した滋賀学園が彦根総合を下し、県初の３年連続優勝を飾った。４番の中野壮真捕手（３年）が先制犠飛と２点二塁打と全打点を記録。背番号１０の奥間賢（３年）が１失点完投した。滋賀学園は２３日開幕の春季近畿大会（京都）に出場する。※※※悩める主砲がようやく目覚めた。滋