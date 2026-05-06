「京急開発グループ杯」（６日、平和島）長畑友輔（４３）＝東京・９４期・Ｂ１＝が６日の４日目１Ｒで１着。コンマ０８のトップスタートから逃げて予選突破の一番乗りを決めた。レース後は「本当に良かった。ホッとしました」と笑顔満開で、「足は悪いところがない。バランスが取れてレースしやすい」と手応えもつかんでいた。３号艇で登場する７日の準優１１Ｒを見据えては「エンジンがしっかりしているから、このまま行け