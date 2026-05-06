◆春季高校野球山梨県大会▽決勝山梨学院２―１東海大甲府（６日・山日ＹＢＳ球場）今春のセンバツで８強入りした山梨学院が、東海大甲府を逆転で下して３年連続１０度目の優勝。２４年秋から続く５季連続優勝となった。試合後、吉田洸二監督（５７）は今春のセンバツで左手首を骨折し、この日はスタンドで応援したプロ注目の投打二刀流・菰田陽生（３年）について言及。「一般の症例よりも回復状態は良いみたい。（リハ