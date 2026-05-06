5月6日朝、兵庫県警本部の植え込み下壁面に、ペンキの落書きがあるのが確認されました。 兵庫県警生田署によると、6日午前8時40分ごろ、兵庫県警本部の敷地内の植え込み下壁面に、ペンキの落書き（タテ約12cm・ヨコ約31cm）があるのを、警ら活動中の警察官が見つけたということです。 被害があった壁面は、県警本部の正面玄関車寄せに入っていく道と、一般道（長田楠日尾線）とが結節する部分の近くにあり、一般道の歩道に面して