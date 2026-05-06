◆明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ▽第１５節鹿島３―０水戸（６日・メルカリスタジアム）東地区の首位に立つ鹿島は、ホームに水戸を迎えた「茨城ダービー」で３―０の勝利を収めた。ＦＷ師岡柊生のゴールで先制し、ＦＷレオセアラが２ゴールを奪った。＊＊＊ハーフタイムに他会場の結果が大型ビジョンに表示され、「ＦＣ東京０―３千葉」という試合結果が伝えられると、スタジアムがどよめき、拍手も起きた。チー