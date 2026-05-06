ゴールデンウィークも6日で終わりという人、多いかもしれません。最大12連休となっている今年のゴールデンウィーク、みなさんはどんな過ごし方をされたでしょうか。熊本市の繁華街から溝江翔平アナが中継でお伝えします、（溝江翔平アナ）みなさんは何連休あったでしょうか。熊本の人たちはどんな過ごし方をしたのか話を聞きました。■横浜へ旅行「娘と孫と横浜に。2泊」 ■福岡へ旅行「福岡ぐらい。