◆パ・リーグ楽天２―１２日本ハム（６日・楽天モバイル最強）楽天の前田健太投手（３８）が日本ハム戦に先発し、５回３安打１失点だった。同点で降板し、今季４登板目での初白星はつかめなかった。「前回から修正できた部分はあったので、感覚は良かった。５回の点の取られ方は良くなかったので、そのあたりは課題ですね。もう少し５回をしっかりリズム良く終わって、６、７回に繋げていきたいな、と。リリーフにも負担かけて