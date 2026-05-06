サッカーの明治安田J2J3百年構想リーグ、ツエーゲン金沢は6日、ホームで愛媛FCと対戦しました。ホーム3連戦の2戦目。連休最終日の6日も、3500人以上のサポーターがスタジアムに駆けつけました。ツエーゲンサポーター：「たくさんゴール決めて、勝つところを期待しています」「(Q. 誰に点を取ってほしい？) パトリック」「(ツエーゲンに所属していた)田口