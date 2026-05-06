◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―５ヤクルト（６日・東京ドーム）ヤクルトの「４番・二塁」でスタメン出場した内山壮真内野手が今季２号となる左越えソロを放った。２点をリードした６回１死。竹丸の５球目、１２８キロのスライダーを捉えて左翼席に運び「甘いボールをしっかりスイングしていこうかなと思っていた。それが一番いい結果になって良かったなと思います」と喜んだ。追加点が欲しい場面での一打に「山野さんもすご