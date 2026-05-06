金沢競馬の7歳馬「ズッシーノ」。99レース連続で未勝利ということで競馬ファンたちから注目を集めています。節目となった100レース目、悲願の初勝利となったのでしょうか？競馬界の朝は早い。午前5時前とまだ日も出ていない時間帯だ。こうこうと輝く照明の下、馬たちがダートを駆ける。競馬界の勝ち負けはシビアだ。レースの戦績は1着以外は全て敗け。生涯通じて勝ち星なしというケースもある