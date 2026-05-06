また高速道路上で痛ましいバスの事故が発生してしまった。ゴールデンウィーク最終日の5月6日午前7時ごろ、福島県郡山市の磐越自動車道上り線で、マイクロバスが道路わきのガードレールに衝突し、後続の車2台を巻き込んだ事故が発生した。「マイクロバスには新潟・北越高校の生徒20人と運転手が乗っており、このうち男子生徒1人が外に投げ出され死亡。また、後続の車に乗っていた人もあわせ、26人が重軽傷を負って病院に搬送された