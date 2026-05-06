「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、ＦＣ東京０−３千葉」（６日、味の素スタジアム）ＦＣ東京のＤＦ長友佑都（３９）が０−１の後半２５分から左サイドバックで途中出場。負傷交代した３月１４日の水戸戦以来、５３日ぶりにピッチに立ち復活をアピールした。長友は「まず負けたんで非常に悔しい。ただこれだけ早くしっかりと復帰できたというのは非常によかった」と話した。０−１と１点を追う後半２５分から出場。チームに勢い