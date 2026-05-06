「楽天２−１２日本ハム」（６日、楽天モバイル最強パーク）日本ハムが大勝し、連敗を２で止めた。試合後、新庄監督は「先発投手が良くなってきたので、今日みたいな試合を続けて良い流れにしていきます」と球団広報を通じてコメントした。この日は先発・伊藤が７回４安打１失点で３勝目。三回に平良にソロ本塁打を被弾。四回は無死一、二塁とされたが、村林を遊ゴロ併殺に打ち取ってピンチを未然に防ぎ、チームに流れをもた