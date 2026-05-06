「ＤｅＮＡ０−１０広島」（６日、横浜スタジアム）広島が今季ＤｅＮＡ戦初勝利。昨年から続いていた同戦の連敗を「９」で止めた。立役者は先発の栗林良吏投手だった。直球を軸に、カットボールやフォーク、カーブを織り交ぜ手玉にとった。七回１死二塁では山本、京田を打ち取り、無失点で終えた。７回８２球を投げ、３安打６奪三振無失点で３勝目。先発に転向した今季は３７回１／３を投げて４点しか奪われておらず、防御