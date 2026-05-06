ガールズグループf(x)出身のソルリさんがこの世を去ってから7年が過ぎた中、明るい笑顔が収められた映像が公開され、胸を締めつけている。故ソルリの実兄は4日、自身のSNSに「おバカみたいな笑い。何を言っているのか全然聞き取れない」と短い映像を公開した。【画像】ソルリのプライベート動画にネット民騒然映像には、誕生日パーティーを楽しむ故ソルリの姿が収められている。「HAPPY BIRTHDAY」という風船の飾りが目を引く中、