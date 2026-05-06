気になる男性の前で、何気なく取った行動が「軽い」と誤解されてしまうことも……。そこで今回は、男性に「軽い女性と思われてしまう言動」を、体験談やインタビューをもとに3つご紹介します。ぜひ参考にして、よりよい関係を築くヒントにしてくださいね♡誰にでも馴れ馴れしく接する男性に誤解を与えやすい言動のひとつに、「誰にでも馴れ馴れしく接する」ことがあげられます。例えば、初対面の男性にいきなりボディタッチを