ゴールデンウィーク、東海三県の観光地は賑わっていました。 【写真を見る】外国人観光客に東海地方の｢城｣が人気 犬山城は｢TIME｣誌掲載がきっかけ？ 名古屋との“相乗効果”も!?【大石邦彦解説】 （大石邦彦アンカーマン）今年も円安傾向が強く、そして中東情勢や日中関係の影響もあって、旅行先も限られていることで、国内旅行を選択した人も多かったかもしれません。 国内の観光地で、今目玉になっているの