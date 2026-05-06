モデルで女優の河北麻友子（34）が6日、自身のインスタグラムを更新。ハンバーガーを楽しむオフショットを公開した。河北はハンバーガーとハートの絵文字とともに、人気チェーン「シェイクシャック」で食事を楽しむ様子を公開。ヘンリーネックのニットとショートパンツのセットアップというオシャレなコーデも披露していた。フォロワーからは「いつもオシャレな麻友子ちゃんは憧れです」「スマイル可愛い大好き」「最近イ