モデルで実業家のMALIA.（43）が6日、自身のインスタグラムを更新し、長男のサッカーの応援に行ったことを報告し、2ショットを公開した。5日に移住先のアラブ首長国連邦（UAE）のドバイへの出発が延期になったことを明かしていた。「延長日本滞在」と書き始め、「予期せぬ形で時間ができて、お家でゆっくりする…なんて選択肢は、もちろん我が家には存在せず笑。急遽、長男の試合を観に」とサッカーJ2横浜FCに所属するDF新保