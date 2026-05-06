北朝鮮が、憲法改正で韓国との統一に関する記述を削除したことがわかりました。北朝鮮が改正した憲法では、領土を規定する条項を新たに設けた上で、韓国との統一に関する記述がすべて削除されました。韓国を統一の対象ではないとする金正恩総書記の主張を反映させた形です。北朝鮮では現在、金総書記が国務委員長を務めていますが、改正された憲法には「国務委員長」が核兵器の使用権限を持つことも初めて明記されました。韓国の聯