群馬県伊勢崎市の国道17号で2024年5月、飲酒運転のトラックが乗用車に衝突し、家族3人が死亡した事故は6日で2年となり、遺族4人が発生時刻の午後4時15分に合わせて現場で献花し、手を合わせた。亡くなった塚越寛人さん＝当時（26）＝の妻は「2年がたったことに実感がない」と語った。事故では他に寛人さんの長男湊斗ちゃん＝同（2）＝と父正宏さん＝同（53）＝も死亡。寛人さんの母は「花を見て少しでも気持ちが安らかになって