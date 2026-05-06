【イスタンブール共同】米ニュースサイト、アクシオスは6日、米イランが戦闘終結のための基本合意に近づきつつあると米当局者らの話として伝えた。米側が、複数の重要項目に関しイランから48時間以内の返答を見込んでいるとした。