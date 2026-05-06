海岸を走るボート。次の瞬間、岩場に激突しました。ひっくり返ったボートから、人が海に投げ出されます。アメリカ・ワシントン州で「走行中のボートで気を失っている人がいる」と通報を受け、現場に駆けつけると、ボートは海岸に止まっていたフェリーに接触しそうになりながら、そのまま岩場に突っ込んだのです。ボートに乗っていた人は、けがもなく無事でした。ところが、事態は意外な展開を見せます。その後、船の中からは大量の