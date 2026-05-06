◇パ・リーグ楽天2―12日本ハム（2026年5月6日）楽天の平良竜哉内野手（27）が「1番・左翼」で先発出場。3回2死で伊藤から左翼ホームランゾーンへ3戦連発となる先制の4号ソロ。「凄い投手なので積極的にいくしかないと思っていた。伊藤選手から一本打てて凄いうれしかった」とうなずいた。初回の第1打席はインコースを攻められて遊飛に倒れており、「狙い球と違うことを考えたりする中で刺されていた。逆に思い切って振っ