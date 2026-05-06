AKB48のセンター伊藤百花（22）が、5日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時22分）に出演。春風亭小朝に習っているという落語を披露し若槻千夏（41）を驚かせた。「1時間しゃべれる話」というテーマで伊藤は趣味を語った。伊藤は「落語が好きなんですよ」と明かすと、若槻は「えー!?すごい意外」と驚いた。若槻から「何をきっかけに？」と聞かれ、伊藤は「父親がもともと落語好きで、一緒に寄席を