中国の王毅外相は6日、北京を訪問しているイランのアラグチ外相と会談し、ホルムズ海峡の航行問題について早期の正常化が必要との認識を示しました。中国外務省によりますと、会談の中でアラグチ外相は、アメリカとの協議の状況や今後のイラン側の考えについて説明しました。また、アラグチ外相は中国の役割への期待と、話し合いでの恒久的な解決策を模索していること表明しました。これに対し王外相は、「戦闘の再開は望ましくな