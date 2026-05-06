朝鮮の平壌青年中央会館で5月4日、第24回平壌春季国際商品展が開幕しました。豊富な商品が地元の人々を引き付け、見学したり、商品を購入したりしています。今回の展覧会は「共同の発展と繁栄のために」をテーマとし、4日から8日まで5日間開催され、朝鮮や中国、ロシアなどの国と地域から290社以上の企業が出展しています。290以上のブースが設置され、展示品は電子、機械、金属など1700種類を超え、多くの来場者が足を止めて見学