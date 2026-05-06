第139回中国輸出入商品交易会（広州交易会）が4月15日から5月5日まで中国南部の広東省広州市で開催されました。5月5日は、1日に始まった中国のメーデー大型連休の最終日で、広州交易会の最後の日でもありました。5日午前0時現在、白雲空港の出入境者（中国大陸と外国、香港、マカオ、台湾を行き来した人）数は前年同期比14．5％増で114万人を超えました。増加の主たる要因は外国人ビジネス関係者で、外国人出入境者は前年同期比20