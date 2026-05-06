きのう午前、山形県酒田市の山林で山岳遭難した男性を探していた捜索隊が、身元不明の高齢男性の遺体を発見しました。 【写真を見る】近くではオスのクマが発見され駆除酒田市の山で発見された高齢男性遺体に外傷クマとの関連を調べる（山形） その後の調べで、遺体の頭や腕には外傷があったほか、現場付近ではクマ１頭が駆除されていたことが新たに分かり、警察が関連を調べています。 ■何があったのか 警察によりますと