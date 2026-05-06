スペインの名門レアル・マドリーは、残り４試合となったラ・リーガで宿敵バルセロナに、11ポイント差をつけられている。次節の直接対決で引き分け以下なら優勝を逃し、２シーズン連続の無冠が確定する。ここにきて、批判の声が高まっているのが、エースのフランス代表FWキリアン・エムバペだ。２年目の今季は、ラ・リーガで得点ランキング１位の24ゴールを挙げているにもかかわらず、一部のマドリーファンが退団を求めていると