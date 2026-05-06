2026年５月６日、FC東京の長友佑都がジェフユナイテッド千葉戦で復帰。３月14日の水戸ホーリーホック戦で右ハムストリングを痛めて以来、53日ぶりの実戦となった。70分からの途中出場で左サイドバックを任された長友は、アグレッシブに敵陣内に走り込んでクロスを３本上げるなど存在感を示す。試合は０−３で敗れたものの、囲み取材では「良い突破やクロスもあったり、怪我なくリスタートできて。想定よりも早く復帰できた点は